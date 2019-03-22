Hercai 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Aşk ve intikam karşı karşıya! (Hercai 2. Son bölüm izle)

Hercai 2. Son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 2. bölümde; Miran, intikam için Reyyan’ı istiyor. Karısı ve kayınvalidesini de bu plana ortak ediyor. Miran’ın annesi Azize’nin yıllardır beklediği an geliyor. Ancak hepsinin hesaba katmadığı tek bir şey var. O da Miran’ın Reyyan’a aşık olması. Reyyan’a tek aşık olan da Miran değil. Azat, Reyyan’ın evlilikten vazgeçmesi için elinden geleni yapıyor. Hatta tokat yemek uğruna Hazar’a Miran’ı sevdiğini bile söylüyor. Peki Hercai 2. bölümde başka neler yaşandı? Hercai 3. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

Hercai dizisi ATV'de bu akşam 2. Bölümü ile ekrana geldi. Hercai son bölümde; Reyyan ilk aşkı ile evliliğin mutluluğunu yaşarken hiç haberinin olmadığı bir acı son onu bekliyor. Miran Şadoğlu ailesinden intikam almak isterken onların kızına aşık oluyor. Nikahlı eşi Gönül gözyaşlarıyla sevdiği adamın düğününe gidiyor. Ama olaylar peş peşe yaşanıyor. Reyyan'a engel olmak isteyen Azat'ın elindeki silah patlıyor. Peki Hercai 3. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Hercai 2. İlk bölüm ilk bölüm özetini okuyabilirsiniz…

HERCAİ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Hercai 3. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 2. SON BÖLÜM ÖZETİ…

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE

Şadoğlu'nun kızları Miran yüzünde birbirine giriyor. Daha doğrusu Yaren, Miran'a aşık olduğu için Reyyan ile Miran'ın birlikte olmasını istiyor. Miran Reyyan ile evlenmek isteyince Yaren deliye dönüyor. Yaren Miran'ın karşısına çıkıp hesap soruyor. Sevdiğini elinden aldığını söylüyor. Ama Reyyan Miran'ın en başından beri onu istediğini ve Yaren'in bile bile ortalığı karıştırdığını söylüyor. Yaren, Reyyan'a ah ediyor ve asla mutlu olamayacağını söylüyor. Hatta Reyyan ile can düşmanı olduklarının altını çiziyor. Reyyan, kız kardeşi gibi gördüğü Yaren'in sözleri ile yıkılıyor.

MİRAN DA REYYAN'A TUTULUYOR

Miran Aslanbey, Şadoğlu ailesine karşı ettiği intikam yemimininde başarıya birkaç adım yaklaşıyor. Miran'ın bu planına ulaşmasındaki tek engel ise Reyyan'a karşı duyduğu hisler oluyor. Miran, Reyyan ile vakit geçirdikçe ona karşı farklı duygular hissediyor.

GÖNÜL'ÜN YARALARI

Miran, Reyyan'a bağlandıkça onsuz yapamadığını anlıyor. Bunu ona da kına gecesi söylüyor. Reyyan, Miran'ın parmağına kına yakarak, artık hayatında onun da olduğunu söylüyor.Gönül onları uzaktan izliyor ve gözleri yaşlı şekilde Miran'ın yanına geliyor. Gönül, Miran'ın evlilik yoluna girmesi ile deliriyor. Azize'nin intikam yemini yüzünden Gönül olanlara katlanmak zorunda kalıyor. Sultan kızının bir pot kırmaması için onu uyarıyor. Miran'ın nikahlı karısı olan Gönül, Miran'ın kız kardeşi, kayınvalidesi Sultan ise annesi rolü yapıyor. Şadolları'ndan Reyyan'ı onlar istiyor. Konağın önünde karşılaşan Miran ile Gönül arasında itişme oluyor. Reyyan da o sırada bir şey unuttuğunu söyleyip kapıya çıkıyor. Gönül, Miran'ın Reyyan'I kaybetmekten korktuğunu söylüyor. Ayrıca gözyaşlarına boğularak bu duruma katlanamadığını anlatıyor.

AZİZE MİRAN'I UYARIYOR

Azize oğlunun Reyyan'ın Reyyan'a karşı bir zafiyeti oluştuğunu anlıyor. Miran'a ‘demek aklında kalbinde karıştı' diyerek her şeyin farkında olduğunu gösteriyor. Miran annesine yemin ederek intikamlarını alacaklarını söylüyor.

YAREN'İN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN SÖZLER

Kınası yakılan Reyyan ve Miran'ın evlilik günü geliyor. Miran, Reyyan'ın önünde eğilerek ona olan sevgi ve saygısını gösteriyor. Gönül eşinin düğününde ona takı takıp evliliğini kutluyor. Sultan kızının gönlünü rahatlatmak için Gönül'e Miran'ın Reyyan'ı ertesi sabah kapının önüne koyacağını söylüyor. Yaren tüm bu sözlere kulak misafiri oluyor.

AZAT: REYYAN'I BEN SEVİYORUM

Reyyan'a aşık olan Azat onu evlilikten vazgeçirmek istiyor. Reyyan'ı sevdiğini ve onunla evlenmek istediğini söylüyor. Hem de bunu Hazar'a söylüyor. Reyyan’ın kılına zarar gelmemesi için dünyayı karşısına almayı göze alan Azat'ın elindeki silah patlıyor ve farkına varmadan büyük bir trajediye sebep oluyor.