Hercai 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 30. son bölüm izle…

Hercai 30. son bölüm ekranlara geldi ve Hercai 31. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Son bölümde Filipos babasının vasiyetini gerçekleştirmek için geldiği Aslanbey konağında Dilşah'ın yüzüğünü yaptıran kişinin Hazar Şadoğlu olduğunu açıklar ve olanlar için Azize Aslanbey'i hedef gösterir. Peki Hercai 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm izleme linki ve yeni bölüme dair detaylar...

Hercai’nin 30. bölümü izleyiciyle buluştu. Yayınlanan son bölümde, yüzüğün ardındaki gerçeğin ortaya çıkmasıyla babasının masumiyetini kanıtlamaya bir adım daha yaklaşan Reyyan’ın verdiği savaşa, Azize’nin acımasız intikam planını öğrenen Şükran da dahil olur. Peki yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

HERCAİ 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai’nin 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izlenebilir olacak.

HERCAİ 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE

HERCAİ’DE NELER OLDU?

En kıymetlisi elinden alınan Azize, Nasuh’un canını yakmak için hırsına yenik düşerek içinde Elif’in olduğunu bilmeden çiftliği ateşe vermiştir. Yangın haberi Aslanbeyler ve Şadoğulları’na bomba gibi düşer. Azize yaptığı bu hatadan ötürü kahrolsa da Elif’in düştüğü bu durumdan Sultan’ı sorumlu tutar. Ölümden dönen Reyyan ve Miran ise birbirlerine daha çok yaklaşır. Başlarına gelen onca olayın ardından umutsuzluğa düşen Reyyan’ı ayağa kaldırmak bu sefer Miran’a düşer. Reyyan’ı üzmemek için belli etmese de aynı zamanda yangını çıkaranın da peşini bırakmayacaktır. Nasuh ise çıkan yangının ardından geçmişin tenha sokaklarında gezinmeye başlar. Çiftliğe kilit vurarak yüreğindeki yangını söndürmeye çalışsa da geçmişin kapıları aralanmıştır bir kere ve onu bu intikam hikayesinin sebebine doğru adım adım yaklaşacaktır. Azize’nin durmayacağını anlayan Zehra elindeki mektup ile Azize’yi tehdit edince Azize’nin eli kolu bağlanır. Çıkan yangından ötürü yakalanan bir şahsın kendisini azmettireni itiraf etmesi ise ortalığı karıştırır. Bu olay Azize ve Miran’ın arasını iyice bozar. Beklenmedik bir misafir ise Miran ve Reyyan’ın gerçeğe bir adım daha yaklaştıracak ve Azize’yi iyice zora sokacaktır.