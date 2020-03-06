Hercai 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 36. son bölüm izle…

Hercai bu akşam son bölümü ile ekrana geldi. Son bölümü izleyenler Hercai 36. yeni bölüm fragmanını beklerken izleyemeyenler ise son bölümde yaşananları merak ediyor. Son bölümde; Yaren, tüm aileyi bir kere daha yıkıma uğratmak için Reyyan'ın üvey olduğunu açıklıyor. Peki Hercai yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı mı?

Hercai 35. bölümü ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Son bölümde;Reyyan, Azize’nin konaktan gönderilmiş olmasının yeni tehlikelere gebe olacağından korkarken, bir yandan da yaptıklarından dolayı gitgide kendisinden uzaklaşan Miran’ı pişmanlıklarından kurtarmak için çabalar. Peki Hercai 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hercai son bölüm özeti…

HERCAİ 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE

HERCAİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Miran sonunda babaannesinin söylediği yalanlara inanmaktan vazgeçer ve Azize’yi, Aslanbey konağından kovar. Azize konaktan ayrılırken Miran’ın ileride çok pişman olacağını söylese de Miran için artık intikamın anlamı değişmiştir. Yıllardır aynı gerçeğe inanan Azize ve Miran intikam hikayesinde girdikleri yol ayrımında bundan sonra birbirleriyle de savaşacaktır. Acaba Azize Aslanbey, Miran’ı yeniden kendi yolunda yürümesi için ikna edebilecek midir?

Reyyan, Azize’nin konaktan gönderilmiş olmasının yeni tehlikelere gebe olacağından korkarken, bir yandan da yaptıklarından dolayı gitgide kendisinden uzaklaşan Miran’ı pişmanlıklarından kurtarmak için çabalar. Babasının itirafıyla sarsılan Cihan, ailesini korumak uğruna bu sırrın açığa çıkmaması için Nasuh’u ikna etmeye çalışırken, Harun’la evlilik yolundan dönüşü olmadığını anlayan Yaren, tüm aileyi bir kere daha yıkıma uğratmak için Reyyan’ın üvey olduğunu açıklar.