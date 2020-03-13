Hercai 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 36. son bölüm izle…

Hercai 36. bölümü ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Son bölümde; Reyyan ve Miran’ın hikayesinin başlangıcını bilmeyen Şükran, öğrendiklerinden sonra Miran’ı köy evinden kovar.

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HERCAİ 36. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hazar’ın öz kızı olmadığını öğrenen Reyyan’ın dünyası başına yıkılır. Bunca sene Şadoğlu konağına ait hissetmeyen ve bir gün kuş olup uçmak isteyen Reyyan, dedesinin kendisine neden bir yabancı gibi davrandığını şimdi daha iyi anlamaktadır. Hayatta en çok sevdiği iki adamın söylediği yalanlar yüzünden yüreğinde taşıyacağından daha fazla acı biriktiren Reyyan’ın yardımına Şükran koşar. Hazar ve Miran, Reyyan’ın acısını hafifletmek için bir arada hareket eder ama Reyyan’ın yaralarını sarmak hiç kolay olmayacaktır. Diğer yandan Nasuh, yaptıklarının bedelini ödemesi için Yaren’i Şadoğlu konağından götürür ve hak ettiğini yaşaması için onu kimsenin bilmediği bir yere kapatır. Reyyan ve Miran’ın hikayesinin başlangıcını bilmeyen Şükran, öğrendiklerinden sonra Miran’ı köy evinden kovar. Kendi hayatını başkalarının mutluluğu için hep yarım bırakan Reyyan, bundan sonra hak ettiği hayatı yaşayıp kendi ayakları üzerinde durmak için çok önemli bir karar alır. Acaba Reyyan’ın aldığı bu karar Miran ve Hazar’ı nasıl etkileyecektir?