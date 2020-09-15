Hercai 39. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Yeni sezon için geri sayıma başlayan Hercai dizisinin 39. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı Hercai'nin son bölümünde; Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılmış ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran’ın şüphelenmesine neden olmuştu. İşte Hercai 39. bölüm 2. fragmanı...

HERCAİ 39. BÖLÜM 2. FRAGMANI

“Bütün muhteşem hikayeler iki şekilde başlar; ya bir insan yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir…”#Hercai 39. Bölüm 2. Tanıtımı

Yeni sezon Cuma 20.00'de #atv'de @atvcomtr @miayapim pic.twitter.com/hWs9TtULL7 — Hercai (@HercaiDizi) September 15, 2020

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur. Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır. Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir! Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran'dan bir karar vermesini ister. Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey'e intikamdan vazgeçtiğini söyler. Miran'ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider.