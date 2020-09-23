Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hercai 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Reyyan’ın gerçek babası ortaya çıkıyor…
Hercai 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Reyyan’ın gerçek babası ortaya çıkıyor…
Hercai dizisi, yeni sezonunun ilk bölümüyle geçen hafta izleyiciyle buluştu. Merakla beklenen Hercai'nin 40. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Fragmanda; Miran ve Reyyan yaşananlara rağmen birbirlerinden vazgeçemiyor. Miran'ın, Aslan'ın evinde Reyyan'ın fotoğrafını bulması işleri iyice karıştırıyor. İşte sevilen dizi Hercai'nin 40. bölüm 2. fragmanı...
Magazin 23 Eylül 2020 - 11:51

HERCAİ 40. BÖLÜM 2. FRAGMANI

HERCAİ 40. BÖLÜM 1. FRAGMANI

HERCAİ 39. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANADI?

Artık Azize'nin alacağı intikamın eli olmak istemeyen ve intikamdan vazgeçen Miran, Reyyan'la beraber kendilerine her şeyden uzak bir hayat kurmak için Midyat'tan gitmeye karar
verir. Bu karar Şadoğlu ailesinde kabul görür ancak Elif'in ölümünden sonra derin bir yasa boğulan Azize Aslanbey'in iki aile için çok farklı planları vardır.

Torununun ölümünden sonra ailesinden daha fazla kayıp vermek istemeyen Azize son kez Miran'ı kullanarak her şeyi bitirmeye ant içer fakat bunca yıl öldü bilinen Sultan'ın oğlu Aslan Aslanbey geçmişiyle ilgili her şeyi öğrenmiş ve adaleti sağlamak için atalarının topraklarına geri dönmüştür. Aslan'ın ortaya çıkmasıyla kartlar yeniden dağılırken sevdaları yeni bir sınavla karşı karşıya kalan Reyyan ve Miran artık Azize'nin piyonu değil, kendi oyunlarının kurucusu olarak herkese meydan okuyacaktır.