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Hercai 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 40. son bölümde neler oldu?
Hercai 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 40. son bölümde neler oldu?
Ekranların sevilen yapımlarından Hercai dizisinin 40. bölümü ekranlara geldi. Ekranlara gelen son bölümde; Azat'ın vurulduğu anı gözleriyle gören Reyyan, Miran'ın böyle bir şey yapmasına anlam veremez ve konuşunca içi rahatlar. Son bölüm ardından izleyiciler Hercai 41. yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı.
Magazin 25 Eylül 2020 - 22:26

HERCAİ 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. ATV ekranlarında fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azat’ın vurulmasıyla iki aile arasındaki düşmanlık çoğalırken, esrarengiz bir biçimde ortaya çıkan Aslan suçu üstlenmiş ve Azize’yi büyük bir paniğe sürüklemiştir. Gözlerden uzak büyüttüğü tek erkek torununun gelişiyle tüm planları bozulan Azize onu geri göndermenin yollarını arar. Azat’ın vurulduğu anı gözleriyle gören Reyyan ise şoktadır. Tam uzaklara gidecekleri sırada Miran’ın böyle bir şey yapmasına anlam veremez. Ta ki onunla konuşuncaya dek. Gerçekleri öğrenmesi ve Miran’ın yanında yer alması uzun sürmez ancak bu kez sınavları çok daha büyüktür. Çünkü Hazar dahil tüm aile, bu evliliğin derhal bitmesi gerektiğinde hemfikirdir. Tüm bu yaşananlardan sonra Reyyan ailesini karşısına alıp Miran’la gidecek mi? Aslan Aslanbey dost mu? yoksa düşman mı?