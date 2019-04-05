Hercai 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Reyyan’ın yüreği bir kez daha yanıyor! (Hercai 4. Son bölüm izle)

Hercai 4. Son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 3. bölümde; Miran, Reyyan’I kurtararak sudan çıkarıyor. Nasuh ve Hazar çarşıda yaşadıkları Azize şokundan sonra eve geldiklerinde Zehra’nın çığlıklarını duyuyor. Zehra kapıdan girer girmez Nasuh’un boğazına yapışıyor. Nasuh ailesini uyararak Aslanbeyler’in döndüğünü söylüyor. Handan olayın Hazar ile ilgili olduğunu anlıyor. Bu sırada Reyyan ile Miran da kozlarını paylaşıyor. Miran’a güvenmeyen ve onunla olmak istemeyen Reyyan tetiği çekip gözünü kırpmadan Miran’I vuruyor. Peki Hercai 4. bölümde başka neler yaşandı? Hercai 5. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

Hercai dizisi ATV'de bu akşam 4. Bölümü ile ekrana geldi. Hercai son bölümde; Reyyan, Miran'ı affedemiyor. Miran sevdiği kadına bir şey olmasından çok korkuyor. Zehra kızı için konağı birbirine katıyor. Nasuh, Reyyan'ın suçunun olmadığını anlasa da Hazar'ın günahının bedelini onun ödeyeceğini söyleyerek Reyyan'ın ölüm fermanını veriyor. Bu sırada Gül uyanıyor. Zehra acılar içindeyken birden mutluluğu tadıyor. Hazar Reyyan'ı bulmaya gidiyor. Reyyan, Miran'ı affetmeyeceğini söyleyerek iğneli sözleri ile onu yerden yere vuruyor. Sonunda da tetiği çekerek sevdiği adamı vuruyor. Peki Hercai 5. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Hercai 4. Son bölüm son bölüm özetini okuyabilirsiniz…

HERCAİ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Hercai 5. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 4. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Reyyan gözünü kırpmadan kendini köprüden aşağıda atıyor. Miran da peşinden tereddüt etmeden suya atlıyor. Reyyan'ın tüm engellemelerine rağmen onu sudan çekip çıkarıyor. Azad ve Fırat Miran ile Reyyan'ın arkasından çaresizce bakakalıyor. Miran Reyyan'I sudan çıkardığında Reyyan baygın halde yatıyor. Miran, Reyyan'a bir şey olduğunu zannedip sevdiği kadına asla ölemeyeceğini söylüyor. Suni tenefüs yaparak Reyyan'I kendine getiriyor. Reyyan gözlerini açtığı anda Miran'dan kaçıyor.

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE

ZEHRA, HANDAN'IN YAKASINA YAPIŞIYOR

Evde ise kimsenin olanlardan haberi yok. Zehra kapıyı yumruklayıp kızı için yalvarıyor. Ev çalışanları dayanamayıp Zehra'nın kapısının kilidini açıyor. Zehra dışarı çıkar çıkmaz Handan'ın yakasına yapışıyor. Kızına bir şey olduysa konağı yakacağını söylüyor. Handan da ondan geri kalmıyor ve Reyyan yüzünden oğlunun başının yandığını söylüyor. Yaren Azat'ı aramak zorunda kalıyor. Azat, Yaren'e Reyyan'ın gittiğini söylüyor. Zehra telefonu alıyor, Azat Reyyan'ın kendini köprüden attığını ve Miran'ın da peşinden atladığını söylüyor. Zehra elinden telefonu düşürüp kendini yere atıp feryat ediyor.

ZEHRA NASUH'UN BOĞAZINA YAPIŞIYOR

Nasuh Azize'nin sözlerinden sonra tüm çarşının gözleri önünde yere eğilip kalıyor. Hazar babasını uyarıyor ve oradan gidiyorlar. Hazar'ın ısrarına rağmen Nasuh hastaneye değil eve gitmek istiyor. Eve gelen Hazar ve Nasuh Zehra’nın çığlığını duyuyor. Zehra eve girer girmez Nasuh'un boğazına yapışıyor. Hazar karısını içeri sokup Reyyan'ın öldüğünü söylüyor. Hazar, Azat'ın bilerek öyle söylediğini anlatıyor. Zehra, kızını bulmasını istiyor.

REYYAN: O HATAYI BİR DAHA YAPMAM

Reyyan kaçarken Miran'a yakalanıyor. Ölmesine bile izin vermediği için ona kızıyor. Miran hatasının altında eziliyor. Reyyan ona elini uzatan Miran'a o hatayı bir daha yapmayacağını söylüyor. Ayağı sakatlanan Reyyan'I omzuna almak isteyen Miran Reyyan'ın sözleri ile yıkılıyor. Reyyan onun omzundaki yükü taşıyamayacağını söyleyerek Miran'dan hesap soruyor.

AZİZE ÖCÜNÜ ALIYOR

Azize aldığı intikamın tadını çıkarıyor. Konağa dönüşünün tadını çıkarıyor. Ailesinin eşyalarını sandıktan çıkarıyor. Kapalı odaları açıyor. Evde çalışanların hazırlıkları da sürüyor. Konak yeniden hayat buluyor. Evdekiler Azize'yi görünce intikamını aldığını her halinden anlıyorlar. Elif de Azize'nin peşinden eve koşarak geliyor ve babannesine hesap soruyor. Azize torunun açıklama yapmıyor ve ondan habersiz dışarı çıkmamasını söylüyor.

MİRAN REYYAN'I BIRAKMIYOR

Reyyan yürüdükçe Miran da onun peşinden gidiyor. Reyyan yoldan geçen bir arabayı görünce ona doğru koşup kapıları kilitlemesini istiyor. Ama arabayla gelen Fırat oluyor. Reyyan çıkmak için kendini paralasa da Miran ona hiçbir yere gidemeyeceğini söylüyor. Ayrıca Fırat, iki ailenin de onların peşinde olduğunu söylüyor.

NASUH REYYAN VE MİRAN İÇİN ÖLÜM FERMANI VERİYOR

Nasuh ev halkını topluyor. Onlara tuzak kurulduğunu söylüyor. Hazar dışında herkes merakla Nasuh'u dinliyor. Nasuh Aslanbeyler'in döndüğünü söylüyor ve ailesinin tetikte olduğunu anlatıyor. Ve Nasuh Miran'ın Aslanbey olduğunu duyuruyor. Reyyan şimdi düğün öncesi duyduklarını anlamlandırıyor. Zehra, Nasuh'a hesap soruyor ve Nasuh oğulları dışında herkesi dışarı çıkartıyor. Nasuh, Miran ve Reyyan'ın öldürülmesini emrediyor. Hazar kızının suçsuz olduğunu söylüyor ama Nasuh'a göre Reyyan lekeli ve ölmelerini istiyor. Cihan da ağabeyinin yanında duruyor. Amcası olarak yeğenin ölümüne izin vermeyeceğini söylüyor. Nasuh, Cihan'a tokat atıp gönderiyor. Cihan gittikten sonra Nasuh, Hazar'ın günah işlediğini ve bedelini Reyyan'ın ödeyeceğini söylüyor.

ASLANBEYLER MİRAN'IN ÖLÜM HABERİNİ ALIYOR

Nasuh, Aslanbeyler'in konağını basıyor. Azize Miran'ın başına gelenleri bu şekilde öğreniyor. Miran'ın Reyyan'ın ardından ölüme atladığını söylüyor. Gönül gözyaşlarına boğuluyor. Azize, Miran'ın böyle bir şey yapmayacağını söylüyor. Nasuh, Azize'nin kara yazmasını yere atıp intikam yeminleri ediyor.