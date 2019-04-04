Hercai bitecek mi? Hercai dizisinden sezona erken veda…

İlk bölümleriyle izleyicinin merak seviyesini yükselten ve kendi kitlesini oluşturan dizi Hercai'den önemli haberler geldi. Alınan bilgilere göre dizi 31 Mayıs'ta herkesi büyük şoka sokacak bir bölümle sezon finali yapacak. Peki Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak?

Hercai’nin sezon finali yapacak olması izleyicler tarafından merakla karşılandı. 5 Nisan cuma akşamı 4. yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Hercai dizisi erken sezon finali yapacak. Hercai 12. bölümü ile 31 mayıs cuma akşamı unutulmaz bir sezon finali yapacak.

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel ve Serhat Tutumluer’in bulunduğu Hercai dizisi, her geçen gün izleyici kitlesini artırmaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk üç bölümüyle Cuma günlerine damgasını vurmayı başaran Hercai, sezona erken veda ediyor. Hercai, yeni sezona ise 13. bölüm ile 20 Eylül Cuma akşamı başlayacak.