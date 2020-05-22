Hercai bu akşam var mı? Hercai yeni bölüm ne zaman?

Hercai bu akşam var mı? Hercai yeni bölüm ne zaman?

Cuma akşamlarının en sevilen dizilerinden Hercai, bu akşam ekranlarda olmayacak. Peki Hercai dizisi ne zaman ekranlara geri dönecek? İşte Hercai dizisi ile ilgili son gelişmeler…

Corona virüsü sebebiyle ülkemizde birçok dizi setlerine ara vermiş ve ekranlara geçici süre ile veda etmişti. Bu dizilerden biri de ATV'nin sevilen dizilerinden Hercai olmuştu. Hercai yeni bölüm bu akşam da ekranlarda olmayacak. İşte Hercai dizisi ile ilgili bilinmesi gerekenler…

HERCAİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hercai dizisinin yeni bölümü hakkında ATV’den veya yapımcı şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak ülkemizde corona virüsü ile ilgili birçok sektörde normalleşme adımları atılıyor. Dizinin yeni bölümlerinin Haziran ayı itibariyle ekranlarda olması bekleniyor.

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE

HERCAİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur. Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır. Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir!

Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran'dan bir karar vermesini ister. Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey'e intikamdan vazgeçtiğini söyler. Miran'ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider.

Bir yanda intikamın olmadığı yeni bir hayata adım atan Reyyan ve Miran diğer yanda intikamını almak için ettiği yemini bozup son kurşunu atmak için Şadoğlu konağına gelen Azize Aslanbey son kozlarını paylaşırken, beklenmedik bir haber yaşananların tüm seyrini değiştirir.