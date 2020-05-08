Hercai bu akşam yayınlanacak mı? Hercai 39. yeni bölüm ne zaman?

Hercai dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Hercai son olarak 38. bölümle ekranlara gelmiş ve corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara verilmişti. Peki Hercai bu akşam var mı? Hercai 39. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte diziden son haberler...

Her hafta cuma akşamları yayınlanan Hercai dizisi bu akşamki yayın akışında yer almıyor. Dizi takipçileri yeni bölümü merakla beklerken, yeni bölüm tarihini de araştırıyor. Hercai son olarak 38. bölüm ile 27 Mart tarihinde ekranlara gelmişti. Corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin yeni bölüm tarihi ise henüz belli olmadı.

HERCAİ BU AKŞAM VAR MI?

Hercai dizisinin yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yeni bölüm tarihi hakkında resmi açıklamalar yapıldığında haberimizde olacak.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

“Ben intikamımdan vazgeçtim!”

Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur. Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır. Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir! Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran'dan bir karar vermesini ister.

Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey'e intikamdan vazgeçtiğini söyler. Miran'ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider. Bir yanda intikamın olmadığı yeni bir hayata adım atan Reyyan ve Miran diğer yanda intikamını almak için ettiği yemini bozup son kurşunu atmak için Şadoğlu konağına gelen Azize Aslanbey son kozlarını paylaşırken, beklenmedik bir haber yaşananların tüm seyrini değiştirir.