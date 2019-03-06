Hercai dizisi başlangıç tarihi belli oldu! Hercai oyuncu kadrosu ve konusu…

Hercai dizisi başlangıç tarihi belli oldu! Hercai oyuncu kadrosu ve konusu…

ATV ekranlarında yayınlanacak dizi Hercai'nin ilk bölüm tarihi belli oldu. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi Hercai'nin ilk bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki Hercai oyuncuları kimler, konusu ne?

Mia Yapım imzalı Hercai dizisi şimdiden merak edilen konular arasında yerini aldı. Diziseverler Hercai dizisini konusunu ve oyuncularını araştırıyor. İşte dizisini ilk fragmanı, konusu ve oyuncu kadrosu…

HERCAİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni dizi Hercai ilk bölümü ile 15 Mart akşamı yayınlanacak.

HERCAİ OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği “İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı” mottosuyla yola çıkan Hercai’nin başrollerini ise Akın Özözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen ve Eda Elif Başlamışlı paylaşıyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyecek dizinin yönetmenliğini Cem Karcı, senaryosunu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin üstleniyor.

“Şadoğlu'nun ne adı kalacak ne de itibarı…”#Hercai 1.Bölüm Fragmanı Yayında Merakla beklenen yayın tarihimiz belli oldu

İlk bölüm 15 Mart Cuma 20.00'de #atv'de pic.twitter.com/VIlGZ2rEmi — Hercai (@HercaiDizi) 5 Mart 2019

HERCAİ KONUSU

Aslanbey ailesinin entrika dolu, intikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi anlatılacak ve büyük trajediler yaşayan güçlü bir ailenin hikayesi ekranlarda olacak