Hercai dizisi konusu ve oyuncuları: Hercai dizisi nerede çekiliyor? Hercai yeni sezon kadrosu…

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Hercai yeni sezonda da her Cuma akşamı diziseverlerle buluşuyor. Hercai dizisinin yeni sezon bölümlerinde Mert Altınışık da kadroya dahil oldu. İşte Hercai dizisinin konusu oyuncuları ve detaylar...

Hercai yayın hayatına kısa süre önce başlamasına rağmen milyonlarca kişiyi hayranı yapmayı başardı. Konusu ve oyuncu kadrosu ile seyircilerin ilgisini çeken Hercai nerede çekiliyor merak ediliyor. “İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi” anlatıldığı Hercai dizisi Başrollerdeki isimler yer ilk büyük tecrübelerini yaşıyor. Peki Hercai dizisi nerede çekiliyor? Hercai oyuncuları kim, konusu ne?

HERCAİ DİZİSİNE YENİ İSİM

Mert Altınışık yeni sezonda Hercai dizisinde oynayacak. Peki Mert Altınışık kimdir?

Mert Altınışık 1986 Bursa doğumludur. Bursa Uludağ Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Mert Altınışık tiyatro oyunlarında sahne almaktadır. Bunun yanında dizi oyunculuğu da yapmaktadır. Mert Altınışık'ın rol aldığı projeler; Kavak Yelleri, Türkan, Beni Affet, Firar ve Meryem dizilerinde rol aldı.

HERCAİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mardin’in Midyat ilçesinde çekimleri devam eden Hercai dizisi sadece senaryosu ve oyuncuları ile değil Midyat’ın tarihi ve kültürel dokusu ile izleyiciyi büyülemeye geliyor. Özellikle Aslanbey ve Şadoğlu ailelerinin ikamet ettikleri büyük konaklar izleyicinin en çok dikkatini çekeceği yapılardan olacak.

Hercai dizisi Mardin Midyat’a yolu düşenlerin yakından tanıyacağı Mardin Midyat Sıla Konağında çekiliyor. Bir çok kişi bu dev yapıyı Midyat Konuk Evi müzesi olarak da bilmekte. Aslında Sıla Konuk Evi ismi de Türkiye’nin gelmiş geçmiş en önemli dizilerinden biri olan Sıla dizisinin de bu konakta çekilmesinden geliyor. Konak, mimari yapısı ile büyüleyici bir görünüme sahip. Özellikle taş işçiliğinin güzelliği etkileyici.

HERCAİ OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü



Ebru Şahin

Gülçin Santırcıoğlu,

Serhat Tutumluer,

Ayda Aksel,

Macit Sonkan,

Serdar Özer,

Oya Unustası,

Tansu Taşanlar,

İnci Şen

Eda Elif Başlamışlı

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir iş adamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı iş adamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi?