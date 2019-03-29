Hercai dizisi nerede çekiliyor? İşte Hercai dizisinin oyuncuları ve konusu

Mardin’in Midyat ilçesinde çekimleri devam eden Hercai dizisi sadece senaryosu ve oyuncuları ile değil Midyat’ın tarihi ve kültürel dokusu ile de izleyiciyi büyülemeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümleri her Cuma akşamı diziseverlerle buluşacak. Peki Hercai dizisinin konusu ne? Hercai dizisinin oyuncuları kimler? İşte tüm merak edilenler...

Hercai kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Konusu ve oyuncu kadrosu ile seyircilerin ilgisini çeken Hercai nerede çekiliyor merak ediliyor. “İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi” anlatıldığı Hercai dizisi Başrollerdeki isimler yer ilk büyük tecrübelerini yaşıyor. Peki Hercai dizisi nerede çekiliyor? Hercai oyuncuları kim, konusu ne?

İŞTE HERCAİ OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü



Ebru Şahin



Gülçin Santırcıoğlu,

Serhat Tutumluer,

Ayda Aksel,

Macit Sonkan,

Serdar Özer,

Oya Unustası,

Tansu Taşanlar,

İnci Şen

Eda Elif Başlamışlı

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi?