Hercai dizisi nerede çekiliyor? İşte Hercai’nin çekildiği şehir

"İntikamdan doğan imkansız bir aşk hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai dizisi bugün ekranlarla buluşuyor. Dizi tutkunları dizinin nerede çekildiğini şimdiden araştırmaya başladı. Peki Hercai dizisi nerede çekiliyor? İşte Hercai dizisiyle ilgili merak edilenler...

Hercai dizisi bugün yayın hayatına başlıyor. Diziseverler izledikleri yapımların nerede çekildiklerini merak ediyor. Peki Hercai dizisi nerede çekiliyor? İşte Hercai ile ilgili merak edilenler…

HERCAİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mardin'in Midyat ilçesinde çekimleri devam eden Hercai dizisi sadece senaryosu ve oyuncuları ile değil Midyat'ın tarihi ve kültürel dokusu ile izleyiciyi büyülemeye geliyor. Özellikle Aslanbey ve Şadoğlu ailelerinin ikamet ettikleri büyük konaklar izleyicinin en çok dikkatini çekeceği yapılardan olacak.

Hercai dizisi Mardin Midyat'a yolu düşenlerin yakından tanıyacağı Mardin Midyat Sıla Konağında çekiliyor. Bir çok kişi bu dev yapıyı Midyat Konuk Evi müzesi olarak da bilmekte. Aslında Sıla Konuk Evi ismi de Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli dizilerinden biri olan Sıla dizisinin de bu konakta çekilmesinden geliyor. Konak, mimari yapısı ile büyüleyici bir görünüme sahip. Özellikle taş işçiliğinin güzelliği etkileyici.