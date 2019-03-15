Hercai dizisinde kimler oynuyor? Hercai dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu…

Yeni sezonda ekranlara gelen Hercai dizisinin konusu ve oyuncuları izleyicilerin merak seviyesini yükseltti. Hercai dizisinde kimler oynuyor ve Hercai dizisi nasıl bir konuya sahip? İşte yeni sezon dizilerinden Hercai'nin konusu ve oyuncuları...

Hercai dizisi merak ediliyor. Hercai dizisin konusu ve oyuncuları izleyicilerin gündeminde. “İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı” sloganı ile başlıyor. Aslanbey ailesinin entrika dolu, intikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesinin anlatılacağı Hercai dizisinin detayları…

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!

HERCAİ OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği “İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı” mottosuyla yola çıkan Hercai’nin başrollerini ise

Akın Özözü,

Ebru Şahin,

Gülçin Santırcıoğlu,

Serhat Tutumluer,

Ayda Aksel,

Macit Sonkan,

Serdar Özer,

Oya Unustası,

Tansu Taşanlar,

İnci Şen

Eda Elif Başlamışlı paylaşıyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyecek dizinin yönetmenliğini Cem Karcı, senaryosunu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin üstleniyor.

HERCAİ NE DEMEK?

Hiçbir şeyde kararlı olmayan, bir dalda durmayan, bir işi sonuna değin götürmeyen, aşkta bağlılığı bulunmayan (kimse).