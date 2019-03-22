Hercai nerede çekiliyor? Hercai dizisini konusu ne, oyuncuları kimler?

Geçen hafta yayın hayatına başlayan Hercai dizisini konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği merak ediliyor. "İntikamdan doğan imkansız bir aşk hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai dizisi ikinci bölümü ile ekranlara gelecek. Peki Hercai nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...

Konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken Hercai bugün ikinci bölümü ile ekrana gelecek. Diziseverler izledikleri yapımların nerede çekildiklerini merak ediyor. Peki Hercai dizisi nerede çekiliyor? İşte Hercai ile ilgili merak edilenler…

HERCAİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mardin’in Midyat ilçesinde çekimleri devam eden Hercai dizisi sadece senaryosu ve oyuncuları ile değil Midyat’ın tarihi ve kültürel dokusu ile izleyiciyi büyülemeye geliyor. Özellikle Aslanbey ve Şadoğlu ailelerinin ikamet ettikleri büyük konaklar izleyicinin en çok dikkatini çekeceği yapılardan olacak.

Hercai dizisi Mardin Midyat’a yolu düşenlerin yakından tanıyacağı Mardin Midyat Sıla Konağında çekiliyor. Bir çok kişi bu dev yapıyı Midyat Konuk Evi müzesi olarak da bilmekte. Aslında Sıla Konuk Evi ismi de Türkiye’nin gelmiş geçmiş en önemli dizilerinden biri olan Sıla dizisinin de bu konakta çekilmesinden geliyor. Konak, mimari yapısı ile büyüleyici bir görünüme sahip. Özellikle taş işçiliğinin güzelliği etkileyici.

HERCAİ OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü



Ebru Şahin

Gülçin Santırcıoğlu,

Serhat Tutumluer,

Ayda Aksel,

Macit Sonkan,

Serdar Özer,

Oya Unustası,

Tansu Taşanlar,

İnci Şen

Eda Elif Başlamışlı

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi?