Hercai sezon finali fragman: Reyyan, Miran’ın elini bir kez daha tutuyor! (Hercai 12. yeni bölüm fragman izle)

Hercai sezon finali fragman: Reyyan, Miran’ın elini bir kez daha tutuyor! (Hercai 12. yeni bölüm fragman izle)

Hercai sezon finali bu cuma ekranda olacak. 12. bölümü ile sezon finali yapacak olan dizinin yeni fragmanı bugün ekrana geldi Yayınlanan yeni fragmanda; Miran, Azize’ya baş kaldırıyor. Miran, Reyyan için her şeyi değiştirmeye kararlı. Reyyan yeniden Miran’ın elini tutuyor. Hazan ile Miran yeniden karşı karşıya geliyor. Miran, annesini aldığını ama Reyyan’ı alamayacağını söylüyor. Gönül, Azat’ı vuruyor. Handan telefonda ‘oğlum’ diye feryat ediyor. İşte Hercai 12. yeni bölüm fragmanı...

HERCAİ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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HERCAİ SON BÖLÜM İZLE

Miran, Reyyan'ı kaçırıyor. Reyyan, Miran'a karşı koymak istese de Miran onu dinlemiyor. Hatta konaktan Miran'ın seslerini duyanlar telaşla dışarı çıkıyor. Miran okun yaydan çıktığını söyleyerek atı ile Reyyan'I götürüyor. Azat telaş içinde Reyyan'ın arkasından bağırıyor. Evdeki herkes Miran'ın kayboluşunu duyuyor. Şadoğulları harekete geçiyor. Ancak Miran bu durumu da hesaba katıp Şadoğulları'nın araçlarının önünü kesiyor. Cihan, artık Reyyan'ın peşinden gitmek istemiyor. Hazar ile Cihan'ın arası açılıyor.

Nasuh, Cihan'a hak verse de Hazar' yalnız bırakmak istemiyor. Azat evde öfke içinde etrafa bağırırken Yaren'in hesap soruşu ile onun da boğazına sarılıyor. Handan, ‘evlatlarımı birbirine düşürdünüz' diyerek Zehra'ya bağırıyor. Azat öfke içinde silahına sarılıyor ve konaktan çıkıyor. Yaren, ‘bırak gitsin' deyince Handan kızına tokat atarak ‘sen ne biçim insansın' diyor. Hazar, Fırat'ı buluyor ve onu döverek telefonunu elinden alıyor. Hazar, Miran'ı arayıp Fırat'I öldüreceğini söylüyor. Reyyan babasından onu kurtarmasını ve elini kana bulamamasını istiyor. Miran çok uzaklara gideceklerini söyleyerek telefonunu kapatıyor. Reyyan, babasının Firat'ı öldürebileceğinden endişe ederken Miran Hazar'ın bunu yapamayacağını söylüyor. Reyyan da babasının adam öldüremeyeceğini biliyorsa nasıl onun anne babasını öldürdüğüne inanmasını sorguluyor.

Azat, Aslanbeyler'in konağını basıyor. Gönül hemen Azat'ın yanına gidip gerçeği öğrenmek istiyor. Azize hemen adamlarını çağırıp, Azat'I kovuyor. Azat, silahının tetiğini çekip Gönül'ün kafasına dayıyor. Sultan ve Elif çok telaşlanıyor ve Azize adamlarını geri çekmek zorunda kalıyor. Azat, Gönül ile dışarı çıkıyor. Azize'nin adamları silahlarını bırakmak zorunda kalıyor. Azat, Gönül'ü arabaya bindiriyor ve Reyan dönene kadar Gönül'ü bırakmayacağını söylüyor. Sultan, Azize'den hesap soruyor. Azize canı pahasına torununu getireceğini anlatıyor.

Nasuh Reyyan'ın vurulması emri veriyor. Hatta Reyyan'ın ölümünün Aslanbeyler'den bilineceğini söylüyor. Hazar bu sırada jandarmaya gidip şikayet ediyor. Ama Reyyan'I aramaktan da vazgeçmiyor. Bu sırada Fırat eve geliyor ve Miran'ın Reyyan'ı kaçırdığıı doğruluyor. Miran telefonunu kapadığı için Fırat ona ulaşıp Gönül'ğn kaçırıldığını söyleyemiyor.