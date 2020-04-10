Hercai yeni bölüm var mı? Hercai yeni bölüm ne zaman? 10 Nisan Cuma ATV yayın akışı

Cuma akşamlarının en sevilen dizilerinden ATV ekranlarındaki Hercai bu akşam var mı? Hercai en son bölüm yayınlanacak mı? 10 Nisan Cuma ATV yayın akışında neler var? İşte tüm detaylar…

Hercai dizinin takipçileri yeni bölüm olup olmadığını aratmaya başladı. Corona virüsün etkilediği sektörlerin biri de dizi piyasası oldu. Birçok Türk dizisi corona virüsü sebebiyle yayınlarına ara verirken, aynı saatte başka programlar yayınlanmaya başladı. Setlerine ara veren bir dizi de Hercai oldu. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

HERCAİ DİZİSİ SON 38. BÖLÜM ÖZETİ

Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran’ın şüphelenmesine neden olur. Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran’ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır. Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir!

Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran’dan bir karar vermesini ister. Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey’e intikamdan vazgeçtiğini söyler. Miran’ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider.

Bir yanda intikamın olmadığı yeni bir hayata adım atan Reyyan ve Miran diğer yanda intikamını almak için ettiği yemini bozup son kurşunu atmak için Şadoğlu konağına gelen Azize Aslanbey son kozlarını paylaşırken, beklenmedik bir haber yaşananların tüm seyrini değiştirir.

HERCAİ SON 38. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

10 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kardeş Payı (3. Bölüm)

22:30 Kardeş Payı (4. Bölüm)

23:40 Son Durak