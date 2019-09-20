Hercai yeni sezon bu akşam başlıyor! Hercai yeni sezon oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

Hercai yeni sezon bu akşam başlıyor! Hercai yeni sezon oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

Heyecanla beklenen dizi Hercai'nin yeni sezonu bu akşam başlıyor. Hercai dizisinin başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin yer alıyor. Peki yeni sezonda Hercai'ye katılan oyuncu oldu mu, Hercai nerede çekiliyor? İşte yeni sezon oyuncuları...

12. bölümü ile yeni sezon macerasına başlayacak olan dizi Hercai’ye yeni katılan oyuncular merak ediliyor. Hercai dizisinin yeni sezon bölümlerinde Mert Altınışık da kadroya dahil oldu.

HERCAİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mardin Midyat Sıla Konağında çekilen Hercai dizisinin çekildiği konak aynı zamanda Midyat Konuk Evi müzesi olarakta biliniyor.

HERCAİ OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği “İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı” mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini ise

Akın Akınözü,

Ebru Şahin,

Gülçin Santırcıoğlu,

Serhat Tutumluer,

Ayda Aksel,

Macit Sonkan,

Serdar Özer,

Oya Unustası,

Tansu Taşanlar,

İnci Şen

Eda Elif Başlamışlı paylaşıyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyecek dizinin yönetmenliğini Cem Karcı, senaryosunu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin üstleniyor.

MERT ALTINIŞIK KADROYA DAHİL OLDU

Mert Altınışık yeni sezonda Hercai dizisinde oynayacak. Peki Mert Altınışık kimdir?

Mert Altınışık 1986 Bursa doğumludur. Bursa Uludağ Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Mert Altınışık tiyatro oyunlarında sahne almaktadır. Bunun yanında dizi oyunculuğu da yapmaktadır. Mert Altınışık'ın rol aldığı projeler; Kavak Yelleri, Türkan, Beni Affet, Firar ve Meryem dizilerinde rol aldı.