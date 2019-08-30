Hercai yeni sezon fragmanı geldi! Hercai yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Hercai dizisinin yeni sezon tanıtımında Reyyan ile Miran’ın evlendiği görülüyor. Bir masal tadındaki mutluluk ise çok uzun sürmüyor. Miran bir anda Reyyan’a düşman kesiliyor. Oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Akın Akınözü, Serhat Tutumluer, Ayda Yüksel ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. Peki Hercai dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Hercai dizisinin yeni sezon fragmanı da yayınlandı. Hercai dizisi geçtiğimiz aylarda sezon finali yapan diziler arasında yer alıyor ve dizinin hayranları Hercai dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Hercai dizisinin sezon finalinde; Miran 24 saatte Reyyan’ın onunla ilgili kötü düşüncelerini değiştirebileceğini söylüyor. Reyyan buna ihtimal vermese de Miran2a bu imkanı veriyor. Birlikte harika bir gün geçiriyorlar. Reyyan, Miran’ın en masum yönleri ile tanışıyor. Bu sırada Aslanbeyler ve Şadoğullar’ın da ise gerginlik tavan yapıyor. Hazar, Reyyan’ın peşini bırakmıyor ve Miran ile restleşiyorlar. Peki Hercai yeni sezon ne zaman sorusunun cevabı belli mi?

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Hercai dizisinin yeni sezonu Eylül ayında başlayacak. Hangi gün başlayacağı ise henüz kesinleşmedi.

HERCAİ YENİ SEZON FRAGMANI

HERCAİ SEZON FİNALİ ÖZETİ

Gönül, Azat’ın elinde ama bu durumu aleyhine kullanmayı ihmal etmiyor. Azize’yi arayan Gönül yalandan ağlayarak, Azat’ın ona eziyet ettiğini söylüyor. Hatta Azat bile Gönül’ün rol kabiliyetine şaşırıyor. Azize bu telefondan sonra deliye dönüyor. Bu sırada Reyyan, Miran’ın yanından sabah erkenden kayboluyor. Ama giderken aklı da kalbi de hala Miran’da ve onun inandığı hikayeyi düşünüyor. Babasına karşı yapılan suçlamaları kabul emeiyor. Ve Miran Reyyan’ım yokluğunu fark edip kendini sokağa atıyor. Reyyan’ı bulduğunda Reyyan ondan kaçıyor. Miran ile Reyyan arasında bir kaçma kovalama yaşanıyor. Sonunda Miran Reyyan’ı yakalıyor. Miran her şeyi düzelteceğini söylüyor ama Reyyan her şeyi mahvettiğini haykırıyor. Miran evliliğinin kağıt üstünde olduğunu söylüyor ve dinlerse tüm gerçekleri anlatacağını söylüyor. Reyyan tek engelin Gönül olmadığını söylüyor ve aralarındaki engelin içindeki kötülük olduğunu söylüyor.

REYYAN İLE MİRAN AŞKI YENİDEN ALEVLENİYOR

Reyyan tarafından reddedilen Miran, Reyyan'dan yarına kadar zaman istiyor. Miran ilk iş Azize'ye resti çekiyor. Sonra Reyyan ile 24 saat geçirmek isteyen Miran bu işin sonunda istemezse Reyyan'ı rahat bırakacağını söylüyor. Miran içindeki masum yanları Reyyan'a göstermek istiyor. Reyyan Miran'ın hiç bilmediği yanları ile tanışıyor ve çok mutlu oluyor. Dilek ağacında dilek tutup, uçurtma uçuruyorlar.Reyyan ‘keşke böyle olmasaydı' diyerek Miran'a ilk umudu veriyor.

GÖNÜL, AZAT'I VURUYOR

Hazar ile Miran karşılaşıyor. Hazar kızını istiyor. Miran, Hazar'a annesini aldığını ama Reyyan'ı alamayacağını söylüyor. Hazar ‘katil edeceksin sen beni sonunda' diyerek öfkeden deliye dönüyor. Bu sırada Gönül de iyice kendini kaybediyor. Azat telefonda annesi ile konuşurken Gönül tetiği çekiyor ve Azat yere yığılıyor. Handan silah sesi ile kahroluyor.