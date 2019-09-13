Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? Hercai 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni sezonu diziseverler tarafından heyecanla beklenen Hercai, ilk sezonunda kısa sürede büyük beğeni toplamayı başarmıştı. Yeni sezonun ilk fragmanında Reyyan, Miran'a soruyor "Evliliğimiz için intikamından vazgeçecek misin?" Bu duruma tepki babaanneden gelir "Demek düşmanımızla evleniyorsun!" der. Miran ise annesiyle yollarını ayırır. Peki, Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak?

Hercai yeni sezonunda Miran ile Reyyan birbirine giriyor. Reyyan, Miran'a “Dokunmayın aileme” diye isyan ediyor. Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Hercai reytinglerde yüksek bir başarı yakalamıştı. İşte Hercai yeni sezon tarihi…

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hercai dizisinin yeni sezonunun ilk bölümü 20 Eylül Cuma 20.00’de Atv’de yayınlanacak.

HERCAİ 13. BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ SEZON FİNALİ ÖZETİ

Gönül, Azat'ın elinde ama bu durumu aleyhine kullanmayı ihmal etmiyor. Azize'yi arayan Gönül yalandan ağlayarak, Azat'ın ona eziyet ettiğini söylüyor. Hatta Azat bile Gönül'ün rol kabiliyetine şaşırıyor. Azize bu telefondan sonra deliye dönüyor. Bu sırada Reyyan, Miran'ın yanından sabah erkenden kayboluyor. Ama giderken aklı da kalbi de hala Miran'da ve onun inandığı hikayeyi düşünüyor.

Babasına karşı yapılan suçlamaları kabul emeiyor. Ve Miran Reyyan'ım yokluğunu fark edip kendini sokağa atıyor. Reyyan'ı bulduğunda Reyyan ondan kaçıyor. Miran ile Reyyan arasında bir kaçma kovalama yaşanıyor. Sonunda Miran Reyyan'ı yakalıyor. Miran her şeyi düzelteceğini söylüyor ama Reyyan her şeyi mahvettiğini haykırıyor. Miran evliliğinin kağıt üstünde olduğunu söylüyor ve dinlerse tüm gerçekleri anlatacağını söylüyor. Reyyan tek engelin Gönül olmadığını söylüyor ve aralarındaki engelin içindeki kötülük olduğunu söylüyor.

REYYAN İLE MİRAN AŞKI YENİDEN ALEVLENİYOR

Reyyan tarafından reddedilen Miran, Reyyan'dan yarına kadar zaman istiyor. Miran ilk iş Azize'ye resti çekiyor. Sonra Reyyan ile 24 saat geçirmek isteyen Miran bu işin sonunda istemezse Reyyan'ı rahat bırakacağını söylüyor. Miran içindeki masum yanları Reyyan'a göstermek istiyor. Reyyan Miran'ın hiç bilmediği yanları ile tanışıyor ve çok mutlu oluyor. Dilek ağacında dilek tutup, uçurtma uçuruyorlar.Reyyan ‘keşke böyle olmasaydı' diyerek Miran'a ilk umudu veriyor.

Hazar ile Miran karşılaşıyor. Hazar kızını istiyor. Miran, Hazar'a annesini aldığını ama Reyyan'ı alamayacağını söylüyor. Hazar ‘katil edeceksin sen beni sonunda' diyerek öfkeden deliye dönüyor. Bu sırada Gönül de iyice kendini kaybediyor. Azat telefonda annesi ile konuşurken Gönül tetiği çekiyor ve Azat yere yığılıyor. Handan silah sesi ile kahroluyor.