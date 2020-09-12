Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte hercai yeni sezon fragmanı

Hercai’nin başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin paylaşıyor. Sezon finalinde geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran’ın şüphelenmesine neden olur.



HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Hercai dizisi yeni sezon 39. bölümüyle 18 Eylül Cuma akşamı yayınlanacak.

HERCAİ YENİ SEZON FRAGMANI

“Sevdalandım, öldüm dediğim yerde can buldum…”#Hercai yeni sezonuyla 18 Eylül Cuma 20.00'de #atv'de!

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran’ın şüphelenmesine neden olur. Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran’ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır. Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir! Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran’dan bir karar vermesini ister. Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey’e intikamdan vazgeçtiğini söyler. Miran’ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider.