Hercai yeni sezon ne zaman? Merakla beklenen Hercai dizisinde yeni bölüm ne zaman?

Oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Akın Akınözü, Serhat Tutumluer, Ayda Yüksel ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. Peki Hercai dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Hercai dizisinin yeni sezon tanıtımında Reyyan ile Miran’ın evlendiği görülüyor. Bir masal tadındaki mutluluk ise çok uzun sürmüyor. Miran bir anda Reyyan’a düşman kesiliyor. Hercai dizisinin yeni sezonu Eylül ayında başlayacak. Hangi gün başlayacağı ise henüz kesinleşmedi.

HERCAİ YENİ SEZON FRAGMANI

HERCAİ SEZON FİNALİ ÖZETİ

Gönül, Azat'ın elinde ama bu durumu aleyhine kullanmayı ihmal etmiyor. Azize'yi arayan Gönül yalandan ağlayarak, Azat'ın ona eziyet ettiğini söylüyor. Hatta Azat bile Gönül'ün rol kabiliyetine şaşırıyor. Azize bu telefondan sonra deliye dönüyor. Bu sırada Reyyan, Miran'ın yanından sabah erkenden kayboluyor. Ama giderken aklı da kalbi de hala Miran'da ve onun inandığı hikayeyi düşünüyor. Babasına karşı yapılan suçlamaları kabul emeiyor. Ve Miran Reyyan'ım yokluğunu fark edip kendini sokağa atıyor. Reyyan'ı bulduğunda Reyyan ondan kaçıyor. Miran ile Reyyan arasında bir kaçma kovalama yaşanıyor. Sonunda Miran Reyyan'ı yakalıyor. Miran her şeyi düzelteceğini söylüyor ama Reyyan her şeyi mahvettiğini haykırıyor. Miran evliliğinin kağıt üstünde olduğunu söylüyor ve dinlerse tüm gerçekleri anlatacağını söylüyor. Reyyan tek engelin Gönül olmadığını söylüyor ve aralarındaki engelin içindeki kötülük olduğunu söylüyor.