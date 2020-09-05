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Hercai yeni sezon tanıtımı yapıldı! Tarihi yapıda çekimler yapıldı
Hercai yeni sezon tanıtımı yapıldı! Tarihi yapıda çekimler yapıldı
Atv’nin sevilen dizilerinden Hercai, yakında başlayacak yeni sezonunun tanıtımını taptı. Hercai yeni sezon tanıtım videosu, UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde yer alan İshak Paşa Sarayı’nda çekildi. İşte Hercai dizisi ile ilgili son bilgiler…
Magazin 5 Eylül 2020 - 00:05

3. sezonu ile ekranlara dönemeye hazırlanan Hercai'nin yeni sezon tanıtımı büyük beğeni topladı. Yeni sezon tanıtım videosu, Ağrı'da bulunan İshak Paşa Sarayı'ndan yapıldı.

HERCAİ YENİ SEZON TANITIM

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mia Yapım'ın dizisi Hercai'nin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Dizinin yayınlanan tanıtımında ‘yakında' ibaresi kullanıldı.

HERCAİ SON BÖLÜM YAŞANANLAR

Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur. Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır. Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir!

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