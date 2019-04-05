Hercai’de yeni oyuncu! Elif Aslanbey rolü artık Duygu Yetiş’in

Hercai son dönemde yakaladığı başarılı çıkışın yanı sıra oyuncu kadrosunda yaptığı oyuncu değişikliği ile de dikkat çekiyor. Kısa sürede reytinglerde üst sıralara yerleşen Hercai dizisi ‘Elif Aslanbey’ karakterine hayat veren Eda Elif Başlamışlı ile yollarını ayırdı. Rolün yeni sahibi ünlü oyuncu Duygu Yetiş oldu. Peki, Hercai Elif rolünün yeni sahibi Duygu Yetiş kimdir?

DUYGU YETİŞ KİMDİR?

Hercai dizisinde Elif karakterini canlandıracak olan Duygu Yetiş, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Haliç Üniversitesi Kanservatuar Tiyatro Bölümü mezunu olan Yetiş ilk olarak, Tatlı Hayat dizisinde Mehpare karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. 2004 yılında ise Yağmur Zamanı dizisinde Merve rolünü üstlendi. Yıldızının parladığı dizi ise Annem dizisi olmuştur. Duygu Yetiş'in rol aldığı diğer yapımlar ise; Gülpare, Annem, Kış Masalı, Nisvan, Krem, Uçurum, Galip Derviş, Analı Oğullu, Dün Bugün Yarın, Üsküdara Giderken, Evli ve Çocuklu. 2016 yılında oynadığı ve Doktor Nisan karakterini canlandırdığı Acil Aşk Aranıyor dizisiyle daha çok ün kazanan Yetiş, TV dizilerinin yanı sıra sinemanın da tanınan yüzü oldu. Oyunculuğuyla da gözleri kamaştırmıştır. Bu sıralar ise ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de Elif karakterini oynayacak.