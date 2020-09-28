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Hercai’nin yapımcısından final iddiasına açıklama
Hercai’nin yapımcısından final iddiasına açıklama
ATV'de yayınlanan Hercai dizisinin final yapacağı iddiasına Mia Yapım'ın sahibi Banu Akdeniz’den cevap geldi. Akdeniz, sosyal medya hesabından 'devam' mesajı verdi.
Magazin 28 Eylül 2020 - 18:09

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü’nün paylaştığı Hercai, geçtiğimiz sezonlara oranla reyting kaybına uğrayınca final iddiaları gündeme geldi. İşte Hercai'nin yapımcısı Banu Akdeniz'in konuyla ilgili yaptığı o açıklama…

HERCAİ’NİN YAPIMCISINDAN FİNA İDDASINA AÇIKLAMA

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