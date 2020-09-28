Hercai’nin yapımcısından final iddiasına açıklama

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü’nün paylaştığı Hercai, geçtiğimiz sezonlara oranla reyting kaybına uğrayınca final iddiaları gündeme geldi. İşte Hercai'nin yapımcısı Banu Akdeniz'in konuyla ilgili yaptığı o açıklama…
HERCAİ’NİN YAPIMCISINDAN FİNA İDDASINA AÇIKLAMA
Sevgili Hercai Fandom böyle bir açıklama yapmak bile bizi sevmeyenlere prim vermek oluyor ama sizlere verdiğim değer için onları görmezden gelerek söylüyorum “Hercai”kesinlikle final yapmıyor @HercaiDizi
— banumia (@akdeniz_avrupa) September 27, 2020
Daha anlatacak çok hikayemiz var.Azize Nasuh Dilşah Hazar geçmişi.Reyyan'la Miran'ın bebeğini görücez onu çok sevicez.Kötülerin yaptıkları kötülüklerin bedellerini nasıl ödediklerini izleyeceğiz.Kanalımız yanımızda.Yapılan algı operasyonuna kanmayın Hercai devam @HercaiDizi
— banumia (@akdeniz_avrupa) September 27, 2020