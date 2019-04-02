Herkes Angelina Jolie’nin annesini konuşuyor

Hollywood yıldızı Angelina Jolie, ilerleyen yaşına rağmen duru güzelliğini muhafaza eden isimler arasında yer alıyor.

Brad Pitt’le olan evliliğini bitirdikten sonra sosyal sorumluluk projelerinde çok daha fazla görmeye başladığımız 43 yaşındaki Angelina bir yandan da çocuklarıyla vakit geçiriyor. Ünlüler dünyasının örnek annelerinden Angelina’nın sosyal medyaya düşen çocukluk fotoğraflarıysa büyük ilgi gördü.

Annesinin kucağında dururken çekilmiş karelerde sarı saçları ve beyaz teniyle şimdikinden farklı bir görüntü ortaya koyan Angelina Jolie bu kareleri üzerinden çok sayıda yorum alırken Jolie’nin annesinin güzelliği hakkında yapılan yorumlar da dikkat çekti.

Hemen herkes ünlü oyuncunun güzelliğini annesinden aldığı yönünde birleşti. Jolie’nin annesi 2007 yılında bir süredir yaşadığı meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.