Oyuncu Merve Boluğur, kısa süre önce yaptığı sosyal medya paylaşımları ile yeni bir ilişkiye yelken açtığını duyurmuştu. Merve Boluğur hesabından yaptığı paylaşımlarla keyifli giden ilişkisine dair kareleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Bir hayranı ile Alaçatı sokaklarında el ele görüntülendikten sonra sosyal medya hesabından çektiği selfieleri paylaşan ve yeni bir ilişkiye başladığını açıklayan Merve Boluğur, şimdilerde attığı her adımla kendisinden söz ettiriyor.

Karantina dönemini evinde geçiren ve bazı gelecek planları yapan Merve Boluğur her ne kadar normalleşme süreciyle birlikte bu planlarını ertelemiş olsa da hayatına giren insanla birlikte keyifli vakit geçirmeye başladı.

Birlikte devam eden tatillerine dair paylaşımlarda bulunan Merve Boluğur son paylaşımını Manavgat Şelalesi’nden yaptı. Suyun içerisinde çekilmiş karelerine “Özgür” notunu düşen Merve’ye gelen yorumlar arasında en dikkat çekenlerinden biriyse ‘herkes denizde, Merve şelalede’ şeklindeki yorum oldu.