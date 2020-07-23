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Herkes eve koşarken Özge Borak…
Herkes eve koşarken Özge Borak…
Oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabı üzerinden ailesiyle birlikte çekilmiş bir selfiesini ve bu son derece keyifli göründükleri karenin hikayesini paylaştı.
Magazin 23 Temmuz 2020 - 08:03

Karantina boyunca evinden çıkmayan ve özellikle son zamanlarında bir hayli canı sıkılan ve denizi özleyen Özge Borak, normalleşme süreci ve sonrasında gelen tatil serbestliğinin ardından soluğu tatilde almıştı.

Denize duyduğu özlemi ve kavuşma anını Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da gösteren Borak, bu defa ailesiyle birlikte başka bir paylaşıma imza attı.

Gün batımını izlemek üzere ailece deniz kenarına inen Borak ailesi o anı ölümsüzleştirdi ve güzel oyuncu da o ana dair şu satırları paylaştı:

“Herkes akşam oluyor, yemek telaşı diye eve koşarken, biz gün batımını izlemek için sahile koşuyoruz. Kapattık sahili kendimize”

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Son güncelleme: 08:05 - 23.07.2020
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