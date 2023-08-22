Herkes sosyetik güzeli konuşuyor

2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, son dönemde zayıf görüntüsüyle adından sıkça söz ettiriyor.

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Herkes ikoncan Süreyya Yalçın’ı konuşuyor.

Bir zamanlar bikini giydi mi ortalığı yıkan Yalçın’ın son hali endişelendiriyor.

Dört yıl önce iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını Amerika’da sürdüren ve tatil için Bodrum’u tercih eden Süreyya Yalçın’ın aşırı zayıflığı, ince bacakları “Acaba hasta mı?” dedirtti.

Yalçın ise eleştirilere “Kendimi çok iyi ve sağlıklı hissediyorum. Kendimi böyle çok seviyorum. Zayıflığı hep ezelden beri sevmiştim. Fakat hiçbir zaman bunun için çabalamamıştım. Yemek yemeği çok sevdigim için kilo verirken çok zorlandım. Ama şu an mükemmelim” yanıtını verdi.

Süreyya Yalçın’ın eski hali: