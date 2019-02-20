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Herkes ünlü modacı Karl Lagerfeld’in ölümünün ardından kedisi Choupette’i konuşuyor
Herkes ünlü modacı Karl Lagerfeld’in ölümünün ardından kedisi Choupette’i konuşuyor
Chanel'in yaratıcı direktörü, dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld, 85 yaşında dün hayatını kaybetti. Lagerfeld'in vefatının ardından ünlü modacıdan geri kedisi Choupette kaldı.
Magazin 20 Şubat 2019 - 10:47

Moda dünyasının efsane isimlerinden biri olarak gösterilen Karl Lagerfeld dün öğle saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Çocuğu olmayan Karl Lagerfeld’in ölümünden sonra geriye kedisi Choupette kaldı.

KEDİNİN DURUMU ŞUAN MECHUL

Kahvaltıda kaz ciğeri ve karides yiyen Choupette’ye iki bakıcının yanı sıra veteriner, bodyguard ve manikürcü hizmet ediyor. Restoranlara götürüldüğünde şefler kendisine özel yemekler hazırlıyor. Karl Lagerfeld’in ölümünden sonra kedisine kimin bakacağı bilinmiyor.

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Son güncelleme: 12:35 - 20.02.2019
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