Herkes ünlü modacı Karl Lagerfeld’in ölümünün ardından kedisi Choupette’i konuşuyor

Moda dünyasının efsane isimlerinden biri olarak gösterilen Karl Lagerfeld dün öğle saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Çocuğu olmayan Karl Lagerfeld’in ölümünden sonra geriye kedisi Choupette kaldı.

KEDİNİN DURUMU ŞUAN MECHUL

Kahvaltıda kaz ciğeri ve karides yiyen Choupette’ye iki bakıcının yanı sıra veteriner, bodyguard ve manikürcü hizmet ediyor. Restoranlara götürüldüğünde şefler kendisine özel yemekler hazırlıyor. Karl Lagerfeld’in ölümünden sonra kedisine kimin bakacağı bilinmiyor.