Sınırı olmayan iki polis, yollarına çıkan herkesle mücadele ediyor. Sıra dışı komediyse sürekleyici bir macera içerisinde geçen Herkese Karşı filmi bu akşam sinemada izleyici karşısına çıkıyor. Peki Herkese Karşı filmi konusu ne? Herkese Karşı oyuncuları kimler?

En iyi polis ikilileri listesinde yer alan Herkese Karşı filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Komediyi aksiyon ile harmanlayan filmde Alexander Skarsgard, Michael Pena rol alıyor.

HERKESE FİLMİ KONUSU NE?

Birlikte çalışan iki polis, kendilerini 1 milyon dolar kazanabilecekleri bir suç hikayesinin içinde bulduklarında parayla aralarında duran herkese savaş açarlar ama işler beklendiği gibi gitmeyecektir.

HERKESE KARŞI OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini John Michael Mcdonagh’ın yaptığı 2016 yapımı filmde Alexander Skarsgard, Michael Pena, Theo James gibi isimler yer alıyor.