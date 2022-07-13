Herkesin içinde çantası çalınan şarkıcı, sosyal medyadan yardım istedi

Şarkıcı Günsu İnce İstanbul'da hırsızlık şoku yaşadı. Sosyal medyadan yardım isteyen İnce, çantanın içinde sahne repertuvarı olması nedeniyle çok üzüldüğünü belirterek, görüntülerdeki kadının bulunmasını istedi.

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Bir zamanlar model olan şarkıcı Günsu İnce, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla değerli bir çantasının çalındığını söyledi.

“EN ÇOK ONA ÜZÜLDÜM”

İnce, paylaşımında “Burası Karaköy, göz göre göre değerli bir çantam çalındı ve içinde tüm sahne repertuvarım olan USB belleklerim vardı, en çok ona üzüldüm. Lütfen bu hırsız kadınlar bulunsun elden ele yayalım arkadaşlar!” ifadesini kullandı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Videoda iki kadının bir süre konuşup daha sonra İnce’nin sandalyesinde asılı bulunan çantayı yürürken alıp, kameradan uzaklaştıkları görünüyor. (İHA)