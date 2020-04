Herkül: Efsane Başlıyor filminin oyuncuları kim? Herkül: Efsane Başlıyor’un hikayesi…

Daha önce birçok kez sinemada kendine yer bulan Yunan mitolojisinin önemli simgelerinden Herkül, beyaz perdede bu sefer Herkül: Efsane Başlıyor filmi ile hayat buluyor. Kanal D ekranlarında bu akşam ekranlara gelen Herkül: Efsane Başlıyor filminin oyuncuları kim, konusu ne? Tüm bilgiler haberimizde…

“HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR” KONUSU

Milattan önce 1200 yılında, antik Yunan şehirlerinden birindeyiz. Dünyada yaşayan kraliçelerden biri, Zeus’un cazibesine kapılır ve ondan bir çocuğu olur. Herkül adını verdikleri bu prens için öngörülen kaderde, zalim kralın hanedanlığını sona erdireceği ve şehre düzen getireceği yer almaktadır.

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR FİLMİNİN OYUNCULARI

Kellan Lutz

Rolü : Hercules

Scott Adkins

Rolü : King Amphitryon

Liam McIntyre

Rolü : Sotiris

Liam Garrigan

Rolü : Iphicles

MİTOLOJİDE HERKÜL KİMDİR?

Yunan mitolojisinde Herakles, Roma Mitolojisi’nde Herkül, Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene’nin oğludur. Kadına aşık olan Zeus ona kocası kılığında yaklaşmıştır. Herakles’in Zeus’un çocuğu olduğunu anlayan Hera, önce Zeus’u oyuna getirerek ona Perseus kavminden ilk doğanın hükümdar olacağını yemin ettirmiş sonra da kuzeni Eurystheus’u önce doğurtarak Herakles’in daha doğmadan önce taht hakkını elinden almış, onunla sürekli uğraşmış ve ölümüne neden olmuştur. Herakles doğduğu günden itibaren tanrısal bir kuvvete sahiptir. Hera’nın gönderdiği iki zehirli yılanı öldürdüğünde henüz birkaç günlük bebektir.

Herakles her açıdan üstün bir eğitim görmüştür. En iyi yaptığı işler ok atmak, at sürmek ve güreşmektir. 18 yaşına geldiği zaman Kitharion ormanlarında yaşayan ünlü canavarı öldürmüştür. Kendisine ödül olarak Thebai kralının kızı Megara verilmiştir. Bu kızdan üç oğlu olmuştur. Hera işe karışarak Herakles’i çıldırtmış, Herakles de kendi karısını ve çocuklarını öldürmüştür. Suçlarından arınması için Miken kralı Eurystheus’un hizmetine girip, onun her istediğini yapması gerekmiştir. Kralın Herakles’e yaptırdığı 12 işe mitolojide Herakles’in 12 görevi veya işleri denir. Çok güçlü bir karakter olarak da bilinir. Herakles’in dünyadaki yaşamı boyunca 70 kadar çocuğun babası olduğu söylenir. Soyundan gelen Heraklidler’in Lidya’da bir dönem yönetici hanedanlık yaptığı söylenir. Ayrıca Kafkas dağlarında zincire vurulmuş Prometheus’u işkenceden kurtarmış, Kyknos, ve Antaios’u öldürmüştür.