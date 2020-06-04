Herkül: Özgürlük Savaşçısı filmi kaç yılında vizyona girdi? Herkül Özgürlük Savaşçısı konusu ne, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Brett Ratner'ın yaptığı 2014 yılı yapımı Herkül: Özgürlük Savaşçısı filmi bu akşam ekranlarda izleyici ile buluşacak. Filmseverler, Herkül: Özgürlük Savaşcısı filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. İşte detaylar…

HERKÜL ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI KONUSU

1400 yıl önce tanrı veya insan olmayan işkence görmüş bir ruh dünyada yürüdü. Herkül (Dwayne Johnson) tanrı kral Zeus’un güçlü oğluydu. Bunun karşılığında tüm hayatı boyunca acı çekti. 12 görevi ve ailesini kaybetmesinin ardından, bu karanlık yorgun ruh tanrılara sırtını döndü ve huzuru kanlı savaşlarla çarpışarak aramaya başladı. Yıllar içinde kendisi gibi altı ruhla yakınlaştı. Aralarındaki bağın kaynağı savaşma sevgileri ve ölümün nefesini enselerinde hissetmeleriydi. Bu adamlar ve kadın nereye savaşmaya gittiklerini veya neden savaştıklarını hiç sorgulamadılar. Öğrenmek istedikleri tek şey alacakları paraydı. Trakya Kralı bu paralı askerleri adamlarını eğitmeleri için adamlarının dünyanın en iyi ordusu olması için tutar. Bu kayıp ruhların; acımasız ve kana susamış bir ordu eğitmeye başladıkları zaman ne kadar düştüklerini anlamalarının zamanı gelmiştir.



HERKÜL ÖZGÜRLÜK SAVAÇISI OYUNCULARI

Dwayne Johnson

Rufus Sewell

Aksel Hennie

Ingrid Bolsø Berdal

Ian McShane

Joseph Fiennes

John Hurt

Irina Shayk