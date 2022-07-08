‘Hesap ver’ demişti… İnanç Konukçu ile Erdal Beşikçioğlu yeniden bir arada

Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden 'Behzat Ç.' bir kez daha geri dönüyor. Unutulmaz dizinin yeni bölümleri çok yakında BluTV’de izleyiciyle buluşacak. Dizinin sete çıkmasına çok az kalırken provadan paylaşılan fotoğraflarda Erdal Beşikçioğlu'na kızgın olan İnanç Konukçu'nun da kadroda yer aldığı görüldü.

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Yeniden gelişiyle büyük mutluluk yaratan ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ isimli dizide hazırlıklar son aşamaya geldi. Dizinin oyuncuları okuma provasında bir araya geldi. Provadan paylaşılan fotoğraflarda dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’na kızgın olan İnanç Konukçu’nun da yeniden kadroda olması dikkat çekti.

“SAYIN BEŞİKÇİOĞLU ÇIK BİR AÇIKLAMA YAP”

Behzat Ç. dizisi önce 2010-2013 yılları arasında Star TV’de yayınlanmış ardından 2019’da dijital platform BluTV’de 4’üncü sezonuyla izleyicisiyle buluşmuştu. Ancak aynı yılın sonunda platform yeni bir sezonun olmayacağını duyurmuştu. Diziye adını veren başrol karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu’nun zam talebi karşılanmadığı için diziden ayrıldığı ve dizinin bu nedenle bitirildiği öne sürülmüştü.

Dizinin ‘Hayalet’i İnanç Konukçu da rol arkadaşına şu sözlerle seslenmişti: “Arkadaşlar Behzat Ç. yok. Var ise de bundan sonra benim için yok. Benden ötürü mü? Senden ötürü mü? Sayın Beşikçioğlu, çık bir açıklama yap. İnsanların ekmeğiyle ben oynamadım de. Çok emeğin var. Bittim de. Tükendim de. Bir şey de lütfen.”