‘Heyecanlı şarkıcı’ Murat Boz…

Popçu Murat Boz, yeni şarkısı ‘Gece’yi dinleyicilerle bir kez daha buluşturdu. 2020 yılı içince sevenlerinin beğenisine sunduğu ‘Can Kenarım’ ve ‘kalben’den sonra ‘Gece’ye klip yerine bir kısa film çekti. Şimdilerde bu klibi ile gündemde olan ve kendisinden söz ettiren Murat Boz, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanmaya çalışıyor.

Takipçileriyle etkileşimde kalmak adına Instagram hesabını aktif olarak kullanan Boz, genellikle esprili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yakışıklı şarkıcının son paylaşımı da yine renkli ve eğlenceli oldu.

Hesabından paylaştığı videosunda şarkısını söyleyen Boz takipçilerini sevindiren bir armağan verirken bu video için: “Sabah radyoda şarkısını duyan heyecanlı şarkıcı…”