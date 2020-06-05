Hıçkırık konusu ve oyuncuları… Hıçkırık filminin konusu ne?
Hint filmi tutkunlarının yakından tanıdıkları isimleri kadrosunda bulunduran Hıçkırık filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte detaylar…
HIÇKIRIK KONUSU
Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.
HIÇKIRIK OYUNCULARI
Rani Mukherjee
Supriya Pilgaonkar
Asif Basra