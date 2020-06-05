Hıçkırık konusu ve oyuncuları… Hıçkırık filminin konusu ne?

Dram ve trajik sahneleriyle dikkat çeken Hıçkırık adlı Hindistan yapımı film izleyiciler tarafından ilgi görüyor. Hıçkırık'ta kimler oynuyor ve konusu ne? İşte Hıçkırık filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Hint filmi tutkunlarının yakından tanıdıkları isimleri kadrosunda bulunduran Hıçkırık filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte detaylar…

HIÇKIRIK KONUSU

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.

HIÇKIRIK OYUNCULARI

Rani Mukherjee

Supriya Pilgaonkar

Asif Basra