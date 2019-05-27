Hikmet gözyaşlarıyla veda etti! Survivor son bölümde ödül oyununu kim kazandı?

Survivor Türkiye Yunanistan'da Siyah ve Beyaz takım birlik olup Survivor Yıldızları takımına karşı mücadele verdi. Cumartesi ve Pazar akşamları oynanan oyunların ikisinde de Siyah Beyaz takım galip geldi ve Çeşme'de tatil ödülünü kazandılar. Survivor'ın son bölümüne Hikmet'in gözyaşları içinde veda etmesi ve takım arkadaşlarının onu gözyaşlarıyla uğurlaması damga vurdu. İşte Survivor son bölüm özeti...

Survivor’ın yeni bölümünde efsane yarışmacılar ve yeni yarışmacılar arasında ödül oyunu oynandı. Oyun sırasında Nagihan parkurda düştü. İşte o anlar..

Survivor Türkiye Yunanistan beyaz takımda talihsiz bir sakatlık yaşayan ve doktorların raporu ile Survivor’a veda etmek zorunda kalan Hikmet, arkadaşlarıyla vedalaştı. Hikmet, Survivor’dan elenerek veda etmeyi tercih edeceğini söyledi.

Hikmet, arkadaşlarıyla vedalaştı. Duygu dolu anlar yaşayan yarışmacılar Hikmet’in gidişine çok üzüldü. Hem Hikmet hem de yarışmacılar gözyaşlarına engel olamadı. İşte o anlar…

ADA KONSEYİ’NDE NELER KONUŞULDU?

Survivor’da Cumartesi akşamı başlatılan toplu oylama Salı akşamı sona erecek. Bundan sonra hızlı bir eleme süreci başlayacak. Yarışmacılar şuan yapılan oylamaya göre elenecek. Her yarışmacı birer birer söz alarak sevenlerinden destek istedi.

Acun: Survivor’da ikinci oylama konseyine hoşgeldiniz. Salı akşamı sona erecek. Hızlı elemeler başlayacak. Tebrik ediyorum. Çeşme ödülünü kazandınız. Çok kritik bir oylama bu. Hepinize söz vermek istiyorum.



Yusuf: 24 yaşındayım. Profesyonel dövüşçüyüm. Çok büyük hayallerim vardı. Dünyanın birçok yerinde bayrağımızı dalgalandırdım. Herkesten Allah razı olsun. Bundan sonrası Türk halkının kararı.



Sude: Hayatım boyunca olduğu gibi buraya da bir hedef için geldim. 4 ayı geride bıraktık. Performans ve karakteri sergilemek için yeterli bir süre. Kendime güveniyorum. Şuan onlara ihtiyacım var.



Emre: Bu dünyada herkes özgün ve özgürdür. Kendimi sınamayı severim. Burası benim dünyam. Burada yaşarım.

Seda: Burada çok mutluyum. İnsanlar bir ay git gel dedi. Ben kendime güvendim. En çok istediğim şey çocuklarımın benimle gurur duyması. Buraya kadar gelmek ve sonuna kadar kalmak bir mucize.



Büşra: Burası çok güzel bir platform. Çok zorlandığım dönemler oldu. Daha fazla ilerlemek istiyorum.



Okay: Survivor’ın sonuna yaklaştık. Hayatım boyunca güzel insanlar biriktirdim. 4 aydır gerek karakterimizi gerek performansımızı gördüler. Şuan desteğe ihtiyacım var.



Bora: Survivor muhteşem bir yermiş. Zor olduğu kadar güzel de bir yarışma. Kendimi çok doğru ifade edebildiğimi düşünüyorum. Son virajda beni seven herkesten desteklerini diliyorum. Hedeflerim büyük ama bunu onların sayesinde gerçekleştirebilirim.