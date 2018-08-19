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Hikmet Karagöz: “Sanat camiasından kimsenin haberi yok, kimseye söylemedim”
6 ay önce felç geçiren oyuncu ve tiyatro sanatçısı Hikmet Karagöz, Taksim Meydanı'nda görüntülendi. Felç geçirdiğini sanat dünyasından kimseye söylemediğini belirten usta oyuncu, bayramdan sonra fizik tedaviye başlayacağını söyledi.
Magazin 19 Ağustos 2018 - 09:47

Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Abbas rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Hikmet Karagöz, uzun süre sonra Taksim’de objektiflere yansıdı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına açıklama yapan usta oyuncu Hikmet Karagöz, sağlık sorunlarıyla uğraştığını belirtti.

FELÇ GEÇİRDİĞİNİ SAKLAMIŞ

Ünlü oyuncu 6 aydır yaşadığı sıkıntılara rağmen, felç geçirdiğini sanat camiasından sakladığı ve fizik tedaviye başlayacağını belirtti. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına konuşan Karagöz: “5-6 ay önce felç geçirdim. Oyunlara çağırıyorlar, gidip oynayıp geliyorum. Bir kızım var o ilgileniyor benimle. Sanat camiasından kimsenin haberi yok. Söylemedim kimseye. Bayramdan sonra fizik tedaviye başlayacağım” dedi.

1989- 2002 yılları arasında yayınlanan ve ekranların fenomen dizisinde 'Abbas' karakterini canlandıran usta oyuncu Hikmet Karagöz

1989- 2002 yılları arasında yayınlanan ve ekranların fenomen dizisinde ‘Abbas’ karakterini canlandıran usta oyuncu Hikmet Karagöz

(İHA)

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Son güncelleme: 10:09 - 19.08.2018
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