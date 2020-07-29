Hikmet Taşdemir: Oyunculuk teklifi gelse de gitmem çünkü…

Oyunculuk hayatına son verdikten sonra Silivri Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan 2 katlı evinde yaşamaya başlayan Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir, eşiyle birlikte semt pazarında alışveriş yaptı.

Açıklamalarda bulunan 78 yaşındaki Hikmet Taşdemir, “2,5- 3 ay evimizde hapis gibi yaşadık. İlçe kaymakamlığı ekipleri bu süreçte gelerek bizim alışverişlerimizi yaptı. Bu süreç iyi geçti söylenemez. Bahçemizde eşimle birlikte oturduk, öyle vakit geçti.

“ARTIK BIRAKSINLAR YETER”

Mademki devletimiz böyle bir şeyi uygun görmüş, biz de uymak zorundayız. Sıkıysa uyma, uymadığınız zaman hasta olma olasılığınız çok yüksek onlar da bizim için bu kısıtlamaları getiriyorlar. Artık yeter 65 yaş üstündekilerini rahat bıraksınlar, benim gibi 78 yaşındaki adam böyle taş gibi oluyorsa artık bıraksınlar yeter. Etrafınıza bir bakın bütün 65 yaş üstündekiler hepsi sağlıklı taş gibi” dedi.

Yeşilçam oyuncusu Taşdemir, “Bu saatten sonra oyunculuk teklifi gelse de gitmem. Çünkü daha evvel dizilerde de söyledim. Artık insanların beni televizyonda yaşlı biri olarak görmelerini istemiyorum” diye konuştu. (DHA)