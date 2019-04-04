Hilal Altınbilek: Gerçekten arkadaşız

Tatil gününde İstanbul’a gelen güzel oyuncu, soluğu alışverişte aldı. Adana-İstanbul arasında mekik dokuduğunu söyleyen Altınbilek, “repo gününde soluğu İstanbul’da aldım. Aslına bakarsanız çok da vaktim yok. Almam gereken bir kaç parça ürün var onları alıp hemen çıkmam gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“GERÇEKTEN ARAMIZDA BİR ŞEY YOK”

Ayrıca güzel oyuncu Adana’da havanın son derece sıcak olduğunu ve İstanbul’a gelince yaşadığı hava değişiminden dolayı hasta olmaktan da korktuğunu da sözlerine ekledi. Son günlerde adı hem Kerem Alışık, hem de Uğur Güneş ile aşk dedikodularına karışan Hilal Altınbilek, yaptığı açıklamada bu konuya da açıklık getirdi. Altınbilek; ” gerçekten iki isim de çok yakın arkadaşım. Hiç bir zaman duygusal bir boyuta geçmedi arkadaşlığımız. Gerçekten aramızda hiç bir şey yok.” açıklamasında bulundu.