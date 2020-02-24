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Hilal Altınbilek: İstanbul’da son saatlerim
Hilal Altınbilek: İstanbul’da son saatlerim
Çekimleri Adana'da devam eden 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin güzel oyuncusu Hilal Altınbilek, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 24 Şubat 2020 - 07:52

Kız arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan Altınbilek, “bugün İstanbul’da son günüm. Hatta son saatlerim bile diyebilirim. Buradan eve gidip, oradan da Adana’ya gitmek üzere hava alanına gideceğim. Uzun zamandır görüşmediğim bir arkadaşım vardı. Bugün onunla beraber vakit geçirdik. Şehir dışında çalışınca, kendinize ve dostlarınıza her zaman vakit ayıramıyorsunuz. O yüzden elimden geldiğince boş günlerimde sevdiklerim ve sevenlerimle vakit geçiriyorum.” açıklamasında bulundu.

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