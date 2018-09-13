Hilal Altınbilek kimdir? Hilal Altınbilek nereli ve kaç yaşında?

Hilal Altınbilek, 5 Mayıs 1979’da dünyaya geldi. 2011 yılında Derin Sular isimli dizi ile ilk kez kameralar karşısına geçen ve tanınmaya başlayan Hilal Altınbilek'i daha yakından tanıyalım; Hilal Altınbilek kimdir, nerelidir?

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Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan ”Bir Zamanlar Çukurova” dizisinde Züleyha karakterine can veren Hilal Altınbilek hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hilal Altınbilek kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi. İzmirlidir. Tiyatro eğitimine İlkokul öğreniminin hemen ardından başlayan güzel oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio’da oyunculuk eğitimi aldı. 2011 yılında Şükrü Özyıldız ile birlikte başrolünde oynadığı “Derin Sular” dizisi ile tanınmaya başladı. Ardından Karagül isimli dizide canlandırdığı Özlem karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. 2018 yılında Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği ‘Çocuklar Sana Emanet’ filminde Engin Akyürek’in başrolde oynadığı oyuncu kadrosunda yer aldı. Şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan 27 yaşındaki Hilal Altınbilek, 1.68 metre boyunda, 50 kilo ve Kova burcudur.

Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova dizisinde; Züleyha karakterine hayat veriyor. İşçi olan iki kardeşin yanlarına manevi kız kardeşlerini de alarak şehre yani Adana'ya iyi bir iş bulmak için gelmelerini ve bir çiftlikte mevsimlik işçi olarak çalışmaya başlamalarını ve ardından gelişen olayları anlatan ”Bir Zamanlar Çukurova” adlı dizide Burak Sarımola, Vahide Gördüm, Uğur Güneş, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın ve Murat Ünalmış gibi isimler de rol alıyor.

Hilal Altınbilek’in oynadığı filmler ve diziler:

Çocuklar Sana Emanet (Sinema Filmi) – 2018

Bir Zamanlar Çukurova (TV Dizisi) – 2018

Hayatımın Aşkı (Nil) (TV Dizisi) – 2016

Karagül (Özlem)(TV Dizisi) – 2013 – 2015

Derin Sular (İrem) (TV Dizisi) – 2011