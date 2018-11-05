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Hilal Altınbilek sevişme sahnesiyle ilgili konuştu
Hilal Altınbilek sevişme sahnesiyle ilgili konuştu
Oyuncu Hilal Altınbilek, verdiği bir röportajda Engin Akyürek'le olan sevişme sahneleriyle ilgili ilk kez konuştu.
Magazin 5 Kasım 2018 - 08:29

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine can veren Hilal Altınbilek, rol gereği Engin Akyürek’le seviştiği sahnelerle çok konuşulmuştu. Oyuncu, o sahnelerle ilgili ilk kez açıklama yaptı. Altınbilek, kendisini en çok zorlayan sahneyi, “Sanırım Demir’le sevişme sahnesi beni en zorlayan sahneydi. Birini seviyorsun ama başkasıyla birlikte oluyorsun. Çok etkilenip tedirgin oldum. Yönetmenimiz ve yapım şirketiyle konuştum, beni o sahne hakkında çok rahatlattılar” ifadeleriyle anlattı.

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