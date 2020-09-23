Hilal Özdemir kimdir? Hilal Özdemir’in eski eşi Hazım Körmükçü kimdir?

Türk Halk Müziği sanatçısı Hilal Özdemir'in yaşadıkları magazin dünyasında sıkça konuşulmaya başlandı. Özdemir, olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Hazım Körmükçü'nün nafakasını ödemediği için zor günler yaşadığını anlattı. Hilal Özdemir, o günlerde ünlü isimlerden destek aldığını da söyledi. İşte Hilal Özdemir'in merak edilen hayatı...

HİLAL ÖZDEMİR KİMDİR?

Hilal Özdemir, 20 Nisan 1971 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Türk müzisyen ve Türk halk müziği sanatçısı olarak anılan Özdemir, Türk halk müziği şarkıları seslendiriyor.

Harika Avcı, Hüner Coşkuner, Nur Ertürk, Ayşe Tunalı gibi çok sayıda sanatçının organizatörlüğünü yapan Atilla Alpsakarya sayesinde adını duyurdu. Hilal Özdemir, 1994 yılında çıkardığı İrem Kız albümüyle iyi bir çıkış yakaladı.

Özdemir, 2003 yılında evlenip 2014’te ayrıldığı oyuncu eşi Hazım Körmükçü’den bir oğlu ve bir kızı vardır.

HAZIM KÖRMÜKÇÜ KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hazım Körmükçü , 30 Ocak 1965 tarihinde dünyaya geldi. Tiyatrocu bir aileden gelen sanatçı, Darülbedayi’nin önemli oyuncularından Hazım Körmükçü’nün torunu, Settar Körmükçü’nün yeğenidir. Ayrıca kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncudur.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu’da oyuncu olarak görev almaya başladı. Çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında da görev almıştır. Ayrıca müzik çalışmaları da olan oyuncu bazı vurmalı çalgılara hakimliği ile de bilinir.