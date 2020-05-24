Hilal Özdemir: Yardım erzağı 10 gün yetti… evde hiçbir şey kalmadı

Hilal Özdemir: Yardım erzağı 10 gün yetti… evde hiçbir şey kalmadı

Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir yaşadığı sıkıntılı günleri katıldığı canlı yayında dile getirdi. Özdemir, eski eşi Hazım Körmükçü'nün nafakasını aylardır ödemediğini ve iki çocuğuyla maddi sıkıntı içinde olduklarını söyledi.

Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Hilal Özdemir “Kızılay’a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum…” sözleriyle herkesi üzdü. Özdemir, eski eşi Hazım Körmükçü’nün nafakasını aylardır ödemediğini ve iki çocuğuyla maddi sıkıntı içinde olduklarını söyledi. İşte Hilal Özdemir’in yaşadığı zor günlere ilişkin açıklamaları…

Hilal Özdemir, ‘2. Sayfa’ programının canlı yayınına katılarak, “Kızılay’a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum. Hayatın gerçeği bu. Sanatçı olmam rahat geçindiğim anlamına gelmiyor.” dedi.

“EVDE HİÇBİR ŞEY KALMADI”

Özdemir “Bu pandemi sürecinde çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Bayrama erzak alarak girdim. Çocuklarımın babası ortada yok hiçbir şekilde. Bu çocuklar ağaç kabuğundan mı çıktılar? Neden aramıyor sormuyor. 5 aydır nafaka ödemiyor, ortada yok.”

“YANIMDA OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“Özel hayatımla gündeme gelmeyi seven bir insan değilim. Ama karşı taraftan bu saygıyı görmedim. En azından çocuklarımın nafakasını ödeseydi meşgul etmezdim sizleri.” sözleriyle eski eşi Hazım Körmükçü’ye sitemde bulundu. “Ben onurumla çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum, ayakta durmaya çalışıyorum. Ben bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum.”

Hilal Özdemir, 20 Nisan 2003 tarihinde oyuncu Hazım Körmükçü ile evlendi. Çift, 2014 yılında olaylı bir şekilde boşandı. Çiftin, Ada adında bir oğlu ve Ayka adında kızı bulunuyor.