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Hilary Duff: Çok fazla test yaptırdığım için gözüm enfeksiyon kaptı

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Hilary Duff yaptığı açıklamada, "Çok fazla corona virüsü testi yaptırdığım için gözüm enfeksiyon kaptı" dedi.

Güncellenme: 11:21, 06/01/2021
Haberler Magazin
Hilary Duff: Çok fazla test yaptırdığım için gözüm enfeksiyon kaptı

Oyuncu Hilary Duff, ‘Younger’ dizi çekimleri için çok fazla corona virüsü testi yaptırdıktan sonra gözünün enfeksiyon kaptığını dile getirdi.

Instagram’dan açıklama yapan Duff, “Setteki çekimler için çok sayıda Covid-19 testi yaptırdıktan sonra gözümde enfeksiyon oluştu” dedi.

Duff gözündeki enfeksiyonu şu sözlerle takipçilerine aktardı: “Gözlerim garip görünmeye ve acımaya başladı. Acile gittim. Covid-19 testlerinden dolayı gözüm enfeksiyon kapmış.”

33 yaşındaki Duff, geçen yıllarda bebeğinin plasentasını içeceğe katıp içmesiyle gündeme gelmişti.

Hilary Duff, Matthew Koma ile 2019 yılında evlenmişti.

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Corona dizi Instagram oyuncu
Yayınlanma Tarihi:11:08,