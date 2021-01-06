Hilary Duff: Çok fazla test yaptırdığım için gözüm enfeksiyon kaptı

Oyuncu Hilary Duff, ‘Younger’ dizi çekimleri için çok fazla corona virüsü testi yaptırdıktan sonra gözünün enfeksiyon kaptığını dile getirdi.

Instagram’dan açıklama yapan Duff, “Setteki çekimler için çok sayıda Covid-19 testi yaptırdıktan sonra gözümde enfeksiyon oluştu” dedi.

Duff gözündeki enfeksiyonu şu sözlerle takipçilerine aktardı: “Gözlerim garip görünmeye ve acımaya başladı. Acile gittim. Covid-19 testlerinden dolayı gözüm enfeksiyon kapmış.”

33 yaşındaki Duff, geçen yıllarda bebeğinin plasentasını içeceğe katıp içmesiyle gündeme gelmişti.