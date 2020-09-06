Hilmi Cem İntepe kimdir, nereli?

Hilmi Cem İntepe 19 Mayıs 1992 tarihinde doğdu. İlk olarak yarışmacı olarak katıldığı Survivor sayesinde geniş kitleler tarafından tanınmaya başlayan Hilmi Cem, yarışmanın ardından birçok dizi ve sinema filminde boy gösterdi. Yakışıklı oyuncu son olarak Maria ile Mustafa dizisinin başrolünü üstlendi.

HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?

Hilmi Cem İntepe (d. 19 Mayıs 1992, Muğla), Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice mahallesinde doğdu. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik mahallesinde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmadaki dans gösterisiyle çıktı. 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra ise Survivor All Star'a da katıldı.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016'da Bodrum Masalı'nda Kelebek karakterini canlandırdı.

DİZİLERİ

Maria ile Mustafa

Muhteşem Yüzyıl Yavuz

Çalıkuşu Ahmet Somers Yusuf

Bodrum Masalı Kelebek

Tek Yürek Yiğit Demir

FİLMLERİ

Stajyer Mafya Birol

Çılgın Dersane 4: Ada Suat

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman Vecihi Hürkuş

YARIŞMALAR

2013 Survivor Ünlüler-Gönüllüler, Şampiyon oldu

2015 Survivor All Star 3. oldu

2018 Survivor 2018: Ünlüler-Gönüllüler Kendisi 4. oldu