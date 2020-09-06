Hilmi Cem İntepe kimdir, nereli?

HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?
Hilmi Cem İntepe (d. 19 Mayıs 1992, Muğla), Türk dizi ve sinema oyuncusu.
Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice mahallesinde doğdu. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik mahallesinde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmadaki dans gösterisiyle çıktı. 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra ise Survivor All Star'a da katıldı.
İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016'da Bodrum Masalı'nda Kelebek karakterini canlandırdı.
DİZİLERİ
Maria ile Mustafa
Muhteşem Yüzyıl Yavuz
Çalıkuşu Ahmet Somers Yusuf
Bodrum Masalı Kelebek
Tek Yürek Yiğit Demir
FİLMLERİ
Stajyer Mafya Birol
Çılgın Dersane 4: Ada Suat
Hürkuş: Göklerdeki Kahraman Vecihi Hürkuş
YARIŞMALAR
2013 Survivor Ünlüler-Gönüllüler, Şampiyon oldu
2015 Survivor All Star 3. oldu
2018 Survivor 2018: Ünlüler-Gönüllüler Kendisi 4. oldu